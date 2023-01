Bauprojekt in NRW Was Sie über den Rhein-Ruhr-Express wissen müssen

Wann ist das Projekt RRX fertig?

An den Schienen wird in verschiedenen Abschnitten gebaut, etwa in Leverkusen und Langenfeld bis Sommer 2023. Wann das gesamte Liniennetz für den RRX fertiggestellt sein wird, ist unklar. Rund 15 Jahre dürfte der Bau noch dauern, sagen Fachleute im Dezember 2022. Ein Etappenziel ist erst mal die Fußball-Europameisterschaft 2024: Bis dahin will die Bahn den Zugverkehr zu den Stadien in Düsseldorf und Köln durch den zweigleisigen Ausbau der wichtigen S6 kräftig beschleunigt haben.