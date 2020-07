Lokale Geschichten auf Instagram : Die #RheinStories kommen in dieser Woche in die Region rund um Krefeld

Die #RheinStories kommen in dieser Woche in die Region rund um Krefeld

Krefeld/Duisburg/Moers Marie Ludwig und Maren Könemann sind mit ihrem Elektro-Bulli in unserer Region unterwegs. In den #RheinStories berichten sie live über das Netzwerk Instagram.

Vergangene Woche starteten die #RheinStories rund um Mönchengladbach, heute kommen Ludwig und Könemann für sieben Tage in die Region um Krefeld, Duisburg und Moers. Insgesamt sind die beiden Journalistinnen für ihr Instagram-Format zwei Monate lang am Niederrhein unterwegs – in ihrem Bulli, der – dazu passend – den Namen Rheiner trägt. Übernachtet wird in einem Dachzelt auf dem Bulli, Gastgeber sind Bauernhöfe in der Region.