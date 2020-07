Nutzer können Bulli-Tour mitbestimmen : Die #RheinStories kommen an den Niederrhein

View this post on Instagram

DÜSSELDORF . . . hat einfach so viel mehr zu bieten als Kö und Rheinpromenade! 😱😍 Für uns waren es aber die Menschen, die diese Woche so besonders und unvergesslich gemacht haben. So viel ❤️-lichkeit in sieben Tagen - wow! . Wir haben uns von Rollstuhlmodel Sabine die kunterbunten 🌈 Seiten der Stadt zeigen lassen, haben mit Jacques Tilly über Satire und karnevalistische Schaffenskrisen 🤹‍♂️ geredet und waren berührt von Freddie Haases Poesie und Lebensgeschichte 📝. Wir haben mit Stefani Geilhausen auf den Wehrhahn-Anschlag zurückgeblickt 👀, haben uns von Orkide und Orhan von der türkischen Küche 👩🏼‍🍳 verzaubern lassen und von Wein-Influencerin 🍷 Jana Kreilein einen Einblick in den womöglich spannendsten Job der Welt bekommen 🤩. (Und herausgefunden, dass Marie ein „Supertaster“ ist! 😱) Wir durften sogar mit Stefan eine wundervolle Fahrt im Oldtimer-Boot 🚤 gen Sonnenuntergang 🌇 über den Rhein erleben. 😱🤯 . Und wir hatten den womöglich aller-idyllischsten Stellplatz, den man in Düsseldorf nur finden kann 🏡🚌. Danke an Karin und Sven vom @hofamdeich für eure wundervolle Gastfreundschaft in dieser Woche! 🙏❤️ Und danke, dass ihr 🐷 Rita gesagt habt, sie soll mit der Geburt ihrer acht süßen Ferkel auf uns warten 😍 😉 . Ein großer Dank geht auch an Euch - was für eine Woche! 🥰 So viele haben uns auf der Straße angesprochen 👋🏻, uns Anekdoten erzählt oder einfach nur mitgeteilt, dass sie die #RheinStories gerne verfolgen. Für uns ist das das Größte überhaupt - Danke ❤️🤗 . Und jetzt heißt es wieder: neu packen! 🧳 Denn morgen geht’s an den Niederrhein bei Wesel und Xanten. 🚌 Und diesmal sollt ihr fleißig mitentscheiden 💪🏻 Worüber, das seht ihr morgen: Also, schaut rein und seid dabei ☺️ . Wir sagen: Tschüss und macht et jot, Eure Maren 🙆‍♀️ & Marie 🙋‍♀️