Neues RP-Lokaljournalismus-Format : #RheinStories starten nachhaltige Sommertour – mit dem E-Bulli durch die Region

#RHEINSTORIES 🚌 . Man nehme acht Wochen, acht Regionen, einen elektrisch betriebenen T1-Bulli, zwei Journalistinnen und Smartphones – und jede Menge lokaler Geschichten. Und heraus kommt: ein ganz neues, spannendes und digitales Format – die #RheinStories! 🥳 . . . Ab dem 6. Juli begeben wir - die beiden Journalistinnen Marie Ludwig @ludwigxmedia und Maren Könemann @madamemaren - sich in einem Elektro-Bulli auf eine Reise durch die Region: von Mönchengladbach und Düsseldorf über Neuss bis nach Kleve, Wesel, ins Bergische Land und wieder zurück. Wir fahren zu den schönsten Orten, treffen die spannendsten Persönlichkeiten - und nehmen euch hier auf dem Kanal mit auf unsere besondere Reise 🧳🗺️. . Wir werden auf unserem Bulli in einem Dachzelt übernachten und jede Woche auf einem anderen Bauernhof der Region zu Gast sein. 🏕 . Und was habt ihr davon? Na, Lokaljournalismus live zum miterleben natürlich 🤳! Also seid dabei und verfolgt die #RheinStories hier auf dem Kanal. Wir freuen uns auf euch! 🤩 . Macht et joot Eure Marie und Maren . . 📷: Andreas Bretz @19andreasxx