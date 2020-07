Besuch von #RheinStories : 89-Jähriger aus Krefeld ist intensiv auf Instagram unterwegs

Krefeld Johannes ist 89 Jahre alt – und nutzt Instagram täglich. Auf der Plattform sucht er Austausch mit anderen Menschen. Marie Ludwig und Maren Könemann von den #RheinStories hat er kontaktiert – und sie haben ihn besucht.

Man könnte behaupten: Instagram, das ist nur eine Welt für Beauty-Tutorials und Avocado-Brote. Man könnte behaupten, es sei nur eine Welt, in der ein Wettrüsten der schönsten Urlaubsbilder stattfindet. Und man könnte behaupten: Instagram, das ist nur was für junge Leute.

Wer sich bestätigt fühlt, der hat Johannes Martin noch nicht kennengelernt. Der 89-jährige Krefelder besitzt nicht nur einen Computer und ein Smartphone – er nutzt beides auch intensiv. Seit vielen Jahren ist er auf sozialen Netzwerken aktiv, unter anderem auf Instagram. Dort schreibt er des öfteren andere an und sucht den Austausch – nicht über Avocado-Brote und Urlaubserinnerungen, sondern mit uns, über die #RheinStories.

Bereits zum Start unserer Reise durch die Region schrieb uns Johannes und diskutierte mit uns über Insektenburger und Kartoffelroden. „Ob ich Speisen aus Würmern essen würde, weiß ich nicht. Aber ihr habt es ja gut überstanden“, schrieb er uns. Auf jede seiner ausführlichen Nachrichten antworteten wir ebenso. Dass es aber zu einem persönlichen Treffen kommen würde, das hätte wohl keiner von uns gedacht. Aber der Zufall wollte es, dass wir schon in der zweiten #RheinStories-Woche nach Krefeld kamen.

Wir müssen sagen, es ist schon ein besonderes Gefühl, wenn sich die digitale Welt mit der analogen verbindet. Für die Interviews haben wir bereits mehrere Instagram-Größen mit über 100.000 Followern und Followerinnen getroffen – der Besuch bei Johannes war jedoch auch für uns etwas ganz Besonderes. Fast alles hat Johannes sich selbst beigebracht – ob den Umgang mit Facebook, mit seinem Mail-Programm, Suchmaschinen oder Instagram. „Ich bin immer so neugierig“, sagte er uns. Nicht nur darüber waren wir erstaunt, sondern auch darüber, wie lebhaft Johannes an all unseren Geschichten teilgenommen hat.