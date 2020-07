#RheinStories in Mönchengladbach : „Die Menschen auf Instagram wollen dabei sein“

Auf der Social-Media-Plattform Instagram haben Marie Ludwig (l.) und Maren Könemann ihre lokalen #RheinStories aus Mönchengladbach erzählt. Nun geht es für die beiden Journalistinnen weiter in die nächste Region. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Gerade erst angefangen, ist die erste Woche #RheinStories für Marie Ludwig und Maren Könemann schon vorbei – und damit ihre Zeit in Mönchengladbach. Mit uns haben sie ihre Woche reflektiert und die besondere Art des Lokaljournalismus auf Instagram.

Es sind die ersten Tage eines Acht-Wochen-Projekts, die nun vorüber sind. Maren Könemann und Marie Ludwig haben viele Stunden gefilmt, Filter, Schriften, Gifs und Links herausgesucht und dabei so einige Ecken in Mönchengladbach entdeckt. Sie haben Borussias Pappkameraden besucht, einen Insta-Walk durch die Stadt gemacht und mit Polizeireporterin Gabi Peters im Archiv die spannendsten und skurrilsten Geschichten herausgesucht. Und das waren nur einige der Erlebnisse, die die beiden in der ersten Woche mit Bulli Rheiner gemacht haben. Aber wie sind sie eigentlich auf ihre Themen gekommen? Und wie funktioniert es überhaupt, auf Instagram Lokaljournalismus zu betreiben?

Angefangen hat alles mit einem Seminar, bei dem der Dozent Könemann und Ludwig vorschlug, ein eigenes Format bei Instagram zu entwickeln. Schnell stand fest, dass sie lokale Themen auf die Social-Media-Plattform Instagram heben wollten. „Einerseits sind viele von unserem Beruf begeistert und fasziniert, was wir alles zu sehen bekommen, was wir machen können und wie viele spannende Menschen wir kennenlernen“, berichtet Marie Ludwig. „Und gleichzeitig haben viele schnell im Kopf, es ginge nur um den Kreisverkehr in der hintersten Dorfecke oder Kaninchenzüchter.“ Mit den #RheinStories zeigen die beiden: weit gefehlt.

„Das war zu einer Zeit, bei der die Fridays-for-Future-Demonstrationen sehr aktuell waren. Uns war klar, wir können nicht mit einer Dreckschleuder in der Gegend um den Rhein herumfahren“, berichtet Ludwig. „Wir wollten also ein E-Auto haben.“ Mit dem Bulli „Rheiner“ sind die beiden glücklich. „Der verbindet Generationen. Die Jüngeren finden den Retro-Look cool und die älteren erinnern sich an früher, als sie vielleicht selbst so ein Auto hatten“, sagt Könemann. Woher der Bulli kommt, hat uns sein Besitzer hier verraten.

Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg) 18 Bilder Das war die erste Woche in Mönchengladbach

Die Herangehensweise an eine Geschichte für eine Instagram-Story sei ganz anders als bei einem Artikel. Schließlich ist es am Ende ein in sich stimmiger Videobeitrag, der aber in kleine Schnipsel unterteilt wird. Die Geschichte splittet sich also in Kleinstsequenzen, die aber wohlgeplant sein wollen, berichten Ludwig und Könemann mit Blick auf die Woche.

„Schon vor dem Gespräch muss klar sein: Kann ich filmen? Ist die Umgebung ruhig genug? Und vor allem: Wie bekomme ich meinen Interview-Partner dazu, knackig und kurz zu antworten und doch alle Infos drin zu haben?“, erklärt Ludwig. Meistens machen sie sich vorher einen Plan: Wann kommt welche Szene mit welchen Inhalt, welche kleinen animierten Bildchen fügen sie hinzu, welche Hashtags, die gut zu dem Thema passen und die Leute erreichen, spuckt der Generator aus?

Besonders die optische Gestaltung der Story habe eine große Bedeutung. Deshalb müsste auch die filmische Qualität passen, sagt Könemann. „Instagram ist nun einmal eine ästhetische Plattform“, betont die 27-Jährige. Auch würde nicht jedes Thema für Instagram taugen. „Entweder muss das Thema selbst der Knaller sein oder die Leute müssen so authentisch sein, das sie richtig gut erzählen können“, sagt Ludwig.

Könemann sieht in der Berichterstattung über Instagram noch einen weiteren Vorteil: Dadurch, dass sie und Ludwig selbst häufiger im Bild seien und selbst filmten, legten sie den Entstehungsprozess der Geschichte offen. „Das ist auch eine Möglichkeit, gegen Fake News anzuarbeiten“, so Ludwig. Dabei selbst in den Vordergrund zu treten, finden sie nicht schlimm – im Gegenteil. „Für Instagram braucht man Moderatoren. Die Plattform entspricht Leuten, die eine Geschichte erzählen. Das baut auch Bindung zum Publikum auf“, sagt Könemann.

Trotz der Arbeit vor der Kamera passiert so einiges auch im Hintergrund. Etwa acht Stunden brauchen sie für eine Story, erklären Könemann und Ludwig. Schließlich braucht es auch einiges an Vorbereitung, die Interviewpartner müssen gebrieft werden und nicht jede Szene sei beim ersten Versuch im Kasten.

„Unser Postfach quillt über. Uns hat sogar ein 90-Jähriger geschrieben, der sich extra für die #RheinStories einen Instagram-Account gemacht hat“, berichtet Ludwig. Könemann ergänzt: „Wir hätten nicht gedacht, dass die Rückmeldungen so gut laufen. Aber wir freuen uns natürlich darüber.“

Lesen Sie auch Unser Tourplan : Wann die #RheinStories in Ihre Region kommen

Auf jede der bisher gut 200 Nachrichten antworten die beiden Frauen. Außerdem beginne die Community so langsam, nicht nur zu konsumieren, sondern sich einzubringen, zu diskutieren, zu interagieren. „Die Menschen dort wollen nicht ein Thema vorgesetzt bekommen, die wollen dabei sein“, so Ludwig. Und das sind sie: „Man nimmt Instagram mit aufs Klo, mit ins Bett, gibt einen Einblick in seine Privatsphäre“, betont die 28-Jährige. Ein weiteres Ziel der beiden: „Wir wollten die Regionen hier zusammenbringen“, erklärt Könemann. „Und wenn man sich ansieht, wer uns alles schreibt, klappt das auch ganz gut.“ Ihr begeistertes Fazit nach der ersten Woche: „Das war der totale Wahnsinn.“