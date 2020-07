RheinStories in Düsseldorf : Würstchen, Einparkhilfe und ein Pfennig

Düsseldorf Diese Woche sind Marie, Maren und Bulli Rheiner bei den #RheinStories in der Landeshauptstadt unterwegs. Neben ihren Geschichten erleben sie die Herzlichkeit der Düsseldorfer.

Der Ort des Genusses ist zwar schnell ausgemacht, doch die nächste Herausforderung für uns und Rheiner wartet schon. Denn auch wenn der T1-Bulli der erste seiner Generation ist – also noch recht überschaubar in Länge und Umfang –, braucht er dennoch: Platz zum Rangieren. (Keine Servolenkung!) Eine Verkehrsteilnehmerin in Elektroauto erkennt uns und Rheiner und blockiert kurzerhand die zweite Spur, damit wir ganz in Ruhe einparken können. Freundlich, diese Düsseldorfer, finden wir.