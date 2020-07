Der Protagonist der Ballonfahrt: Volker Kuinke. Der gebürtige Moerser fliegt seit 37 Jahren Ballon – am liebsten aber Gasballon. Bei dieser Ballongattung kann man wesentlich länger in der Luft bleiben, zum Teil sogar Wochen. Ein Gasballon ist apfelförmig und etwas kleiner als ein Heißtluftballon und wird mit Wasserstoff oder Helium getragen. In einem solchen Ballon ist Kuinke bereits hunderte Kilometer weit am Stück gereist. Seine weiteste Fahrt legte Kuinke 1996 zurück: An einem Stück von Düsseldorf bis in die etwa 860 Kilometer weit entfernte Bretagne. Im Gasballon wurde Volker Kuinke bereits zweimal Europameister.