Lokale Geschichten auf Instagram : Die #RheinStories kommen in dieser Woche in die Region rund um Krefeld

Die #RheinStories kommen in dieser Woche in die Region rund um Krefeld

Krefeld/Duisburg/Moers Die zweite Woche der #RheinStories beginnt. Nach dem Auftakt in der Region Mönchengladbach sind Marie Ludwig und Maren Könemann nun mit ihrem Elektro-Bulli in Krefeld, Duisburg und Moers unterwegs. Ein Ausblick.

Diesen Sommer machen sich die beiden RP-Journalistinnen Maren Könemann und Marie Ludwig auf eine ganz besondere Reise durch die Region: In den #RheinStories berichten sie live und vor Ort aus einem elektrisch betriebenen T1-Bulli über Heimat, Nachhaltigkeit und Vanlife-Nostalgie. An diesem Montag treffen die beiden Volker Kuinke, Europameister im Ballonfahren, und werfen mit ihm aus außergewöhnlicher Perspektive einen Blick auf die Region.

Vergangene Woche starteten die #RheinStories rund um Mönchengladbach, nun kommen Ludwig und Könemann für sieben Tage in die Region um Krefeld, Duisburg und Moers. Insgesamt sind die beiden Journalistinnen für ihr Instagram-Format zwei Monate lang am Niederrhein unterwegs – in ihrem Bulli, der – dazu passend – den Namen Rheiner trägt. Übernachtet wird in einem Dachzelt auf dem Bulli, Gastgeber sind Bauernhöfe in der Region.