Interview mit Uwe Koenzen : „Man kann sich nachhaltig bewegen, ohne unnötig Ressourcen zu verbrauchen“

Uwe Koenzen vor seinem elektrisch ausgebauten T1-Bulli. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Interview Düsseldorf/Hilden Uwe Koenzen und sein Kompagnon Jens Broedersdorff wollten schon vor 25 Jahren zeigen, dass das Umrüsten von Oldtimern mit Elektromotoren funktioniert. Heute, über 20 Jahre später, wissen sie: Es funktioniert wirklich. Koenzen erzählt von den Anfängen, von der Geschichte des Bullis und davon, dass dieser eigentlich noch eine ganz andere Aufgabe hat.

Hi Uwe, sag mal weißt du eigentlich, wie lange wir nach dir gesucht haben? Es war ein echter Zufall, dass das letztendlich auch wirklich alles so gepasst hat.

Uwe Koenzen Ne, das weiß ich nicht. Erzählt mal.

Wir haben für unsere #RheinStories nach einem passenden Gefährt gesucht. Im Internet, auf der Caravan-Messe, wir haben Kollegen gefragt - aber ein passendes elektrobetriebenes Wohnmobil haben wir einfach nicht gefunden. Wir hatten die Hoffnung fast aufgegeben, da hat Marie auf einem Familienfest den entscheidenden Tipp bekommen: “Ich kenn da jemanden aus Hilden.” Und dieser Jemand, Uwe, der warst du. Magst du dich vielleicht selbst vorstellen?

Koenzen Ja, das kann ich gerne machen. Ich betreibe mit meinem Kompagnon Jens Broedersdorff seit weit über 20 Jahren eine Firma, die sich mit elektrischen Prototypen - also Elektroautos - und nachhaltigen Energiesystemen auseinandersetzt. Das ist das eine. Ich bin aber eigentlich - mit ganzem Herzen - Gewässerökologe. Also noch eine ganz andere Welt.

Im Bulli befinden sich zwei Batterie-Flächen für den Antrieb. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Prototypen für Elektro-Autos - wie kamst du darauf?

Koenzen Wir haben ganz früh damit angefangen, einen historischen Porsche umzurüsten - einfach um zu zeigen, dass es geht. Damals gab es als Elektrofahrzeuge das Mondauto, die Elektrokarren bei der Deutschen Bahn und die Firma Hotzenblitz. Und die Hotzenblitz-Fans mögen es mir bitte nachsehen, aber wir haben als Gegenpol dazu den Claim gesetzt “schön, schnell, elektrisch”, weil wir der Meinung waren, dass weder der Hotzenblitz, noch die Bahnkarren, noch das Mondauto schön und schnell sind. Wir wollten es eben einfach anders machen. Das ist ganz gut gelaufen. Der erste Porsche fuhr ganz ordentlich und doppelt so weit wie ein Citystromer von VW. Damit waren wir ganz zufrieden - und das Auto gibt es heute noch, das steht hier hinten bei uns in der Garage und wir nutzen das auch regelmäßig.

Schön, schnell, elektrisch - das steht auch auf unserem Bulli. Wie bist du dazu gekommen, ihn elektrisch umzubauen und was ist seine Geschichte?

Koenzen Der Bulli ist Teil eines Forschungsvorhabens. Da geht es darum, zu zeigen, dass man lokal erzeugte Energie nicht nur in lokalen Speichern, sondern auch in Autos speichern kann. Das heißt, unsere Firma mit einigen Entwicklern und dem technischen Kopf Jens, haben ein System entwickelt, in dem wir mit dem Auto Energie speichern und auch wieder abgeben können. Das ist sozusagen eine Batterie auf Rädern.

Dafür werdet ihr auch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert.

Uwe Koenzen hinterm Steuer. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Koenzen Genau, die Hälfte der Kosten müssen wir aber selbst finanzieren. Das Projekt hat aber eine Reihe von Partnern - und es ist mittlerweile durchentwickelt. Ihr seid im Prinzip also die ersten Externen, die das Auto fahren und draußen in der freien Wildbahn bewegen können. Das wird bestimmt eine spannende Zeit. Ihr werdet feststellen, dass Ladesäulen dicht gesät sind.

Ah!

Koenzen Und jetzt kommt das “Aber”.

Oh.

Koenzen Viele von diesen Ladesäulen funktionieren nur mit einer speziellen Karte der Stadtwerke oder das Laden ist sehr teuer. Oder es funktioniert auch mal technisch nicht. Da besteht also noch ein wenig Optimierungsbedarf. Das Schöne an diesem Bus ist allerdings: Den kann man auch einfach wie einen Toaster an eine Steckdose packen. Dann lädt er sehr langsam, aber er lädt! Es gibt also immer eine Notlade-Option - zum Beispiel wenn ihr auf einem Bauernhof steht.

Da sind wir beruhigt. Aber wie weit kommt man denn mit dem Bulli - unser Verbreitungsgebiet ist ja doch nicht unbedingt klein - wie oft müssen wir also wohl Strom tanken?

Koenzen Der Bulli ist jetzt auch schon sechs Jahre alt. Wenn man den mit ganz modernen Batterien ausstatten würde, sind Reichweiten von etwa 400 Kilometern kein Problem. Jetzt kommt wieder das “Aber”: Unser Bulli hat eine ganz frühe Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, die hat auch schon ein gewisses Alter und eine nicht ganz so hohe Reichweite. Ich würde sagen, der Bulli schafft echte 120 Kilometer. Als original Elektromobilist nimmt man aber ja sowieso jede Ladesäule und Steckdose, die man haben kann, mit. Wir sind früher, als es noch keine Ladesäulen gab, immer gerne Pizza essen gegangen, denn da gab’s Drehstrom-Öfen und wenn man den Italiener dann überredet hatte, hat er einen auch laden lassen.

Wir laden also überall, wo es nur geht. Zur Not musst du, Uwe, uns dann aber retten kommen. Seit wann tüftelst du eigentlich am Bulli?

Koenzen Ich bin zwar der, der jetzt hier erzählt - aber die Arbeit, die dahinter steckt, die machen natürlich eine Reihe von Leuten, die bei uns in der Firma arbeiten. In dem Auto stecken sechs Jahre Entwicklung. Da sind also richtig, richtig viel Arbeit und Know How drin. Vor allem, was die Elektronik angeht. So ein Auto fahren zu lassen, ist nicht das Problem. Aber eins es dafür zu bewegen, seine Energie wieder abzugeben - wenn es die Technologie dafür eigentlich noch nicht gibt, ist ziemlich anspruchsvoll. Das war eigentlich der aufwendigste Teil.

Bist du eigentlich schon früher Bulli gefahren?

Koenzen Ja, ich hänge an diesem Auto-Typ - also an T1-Bussen. Denn vor einer längeren Zeit - ich sag jetzt nicht wie lange - bin ich mit einem solchen Fahrzeug und sehr gutem Freund einmal bis nach Syrien gefahren. Wir sind damit bis nach Spanisch-Sahara in Nordafrika gefahren. Das waren ja mal Autos, die so ziemlich das Geländegängigste waren, was man haben konnte.

Quasi Off-Road-Bullis?

Koenzen Genau! Mit so einem Bulli kann man jedenfalls sehr gut und preiswert reisen. Ich glaube, für unsere erste Reise haben wir für sechs Wochen mit zwei Personen jeweils 350 Mark gebraucht. Also das war sehr spartanisch alles.

Habt ihr dann auch im Bulli übernachtet?

Koenzen Ja - aber im Bulli, nicht so wie ihr im Dachzelt. Zwei erwachsene Jungs in einem sehr kleinen Bulli - war schon eng.

Unser Bulli hat ja auch eine besondere Geschichte. Erzähl uns doch mal davon.

Koenzen Der Bulli hat einen langen Weg hinter sich. Tatsächlich wurde er in Deutschland gebaut, aber ist in die USA gebracht worden und dort an einen Minenbetreiber in der Mojave-Wüste verkauft worden, der damit seine Arbeiter hin- und hergefahren hat. Deshalb hat der Bulli auch eine sehr spartanische Ausstattung - ohne viel Chi-Chi. Und deswegen ist der Bus auch so gut erhalten. Wir dachten zuerst, das ist eine Fälschung, weil er ganz wenig Rost hatte. Das lag aber an den guten klimatischen Bedingungen. Ein Bulli, der in Europa groß wird, der wäre nie so gut erhalten.

Seit wann ist er denn deiner?

Koenzen Wir haben den Bulli vor etwa sechs Jahren für das Projekt gekauft.

Was bedeutet für dich eigentlich Nachhaltigkeit?

Koenzen Ohne jetzt zu sehr ins Philosophieren zu kommen, finde ich es in erster Linie wichtig, unsere Welt so zu nutzen, dass sie weiter funktioniert. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch, dass man verantwortungsvoll mit Ressourcen umgeht, zum Beispiel ein Fahrzeug so lange zu verwenden, wie es überhaupt nur geht. Und da schließt die elektrische Umrüstung an, sozusagen als Wiedergeburtsprozess. Uns hat aber eigentlich das lokale Nutzen von regenerativen Energien angetrieben. Der Bulli ist sozusagen eine Batterieerweiterung - ein Speicher. Also es ist so, dass wir eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach haben und den Strom, den wir tagsüber produzieren, in die Batterien des Bullis einspeisen können. Tagsüber speichert das Auto also die Energie und gibt sie nachts - wenn wir die Energie brauchen - wieder an das Haus ab.

Bist du damit dann sozusagen strom-autark?

Koenzen Obwohl wir mit vier Mietparteien hier wohnen und eine Werkstatt betreiben, haben wir seit Mitte März keine relevante Strommenge mehr aus dem Netz gezogen. Das ist natürlich für unseren Energiebetreiber blöd, aber für uns ist das natürlich gut. Uwe, mal Hand aufs Herz, so als Bulli-Besitzer hat man ja oft ein sehr inniges Verhältnis zu seinem Gefährt.

Fällt es dir schwer, dein Schätzchen an uns zu verleihen?

Koenzen Ja und Nein. Also nachdem wir uns heute etwas besser kennengelernt haben und ich gemerkt habe, dass ihr mit dem Bulli sorgfältig umgeht, fällt mir das nicht schwer. Und ich finde das Entscheidende ist, dass diese Botschaft, die ihr vermitteln wollt: Man kann sich nachhaltig bewegen, ohne dafür unnötig Ressourcen zu verbrauchen. Das zu vermitteln, das ist für mich die Triebfeder, dieses Projekt von euch zu unterstützen. Natürlich würde es mir wehtun, wenn der Bulli mit einem großen Heckschaden zurückkommen würde. Aber es ist und bleibt ein Auto und ein Unikat ist er ja auch nicht, insofern bin ich da noch vergleichsweise entspannt.

Et hätt noch immer joht jejange.

Koenzen Genau!

Danke für’s Gespräch, Uwe.

Koenzen Sehr gerne.

(malu/mkoe)