Neues Format der Rheinischen Post : Die #RheinStories bringen den Lokaljournalismus auf Instagram

Düsseldorf Nachhaltig, mobil und innovativ – das neue Instagram-Format #RheinStories bringt den Lokaljournalismus der RP auf eine neue Plattform. Entwickelt haben das Format Maren Könemann und Marie Ludwig. Die beiden machen sich auf Instagram auf die Spuren des rheinischen Lebensgefühls im Elektro-Bulli.

Entwickelt haben das Konzept Maren Könemann und Marie Ludwig . Ab dem 6. Juli begeben sie sich in einem Elektro-Bulli auf einer Reise durch die Region: von Mönchengladbach und Düsseldorf über Neuss bis nach Kleve, Wesel, ins Bergische Land und wieder zurück. Sie fahren zu den schönsten Orten, treffen die spannendsten und skurrilsten Persönlichkeiten und nehmen die Follower auf dem Instagram-Account der Rheinischen Post ( @rheinischepost ) mit auf ihre besondere Reise.

Außerdem sprechen Ludwig und Könemann über das Thema Nachhaltigkeit: „Wir sind davon überzeugt, dass das Thema im Jahr 2020 mehr denn je im Mittelpunkt stehen sollte. Auch im (Lokal-)Journalismus“, sagt Könemann. In den #RheinStories wollen Ludwig und Könemann nicht nur den kleinen, regionalen und nachhaltigen Weltverbesserern der Region eine Stimme und die Aufmerksamkeit geben, die sie verdient haben, sondern auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl auf Instagram schaffen – gerade jetzt in der Corona-Krise.

Jede Woche sind Ludwig und Könemann in einer anderen Region unterwegs. Tag für Tag verfolgen sie dabei einen mobilen Themenplan, um als „Sinn-Fluencer“ von Heimat, Gemeinschaft und nachhaltigen Projekten zu berichten. Beispielsweise stellen sie immer montags unter dem Hashtag #mustsees die schönsten Orte der jeweiligen Region vor. Dienstags treffen die beiden besondere Persönlichkeiten unter dem Hashtag #diejibbetnurhier – und samstags wird #jotjekocht.

Sonntags erscheint dann der #RheinStories-Podcast mit einem Blick hinter die Kulissen. Eine erste Staffel erscheint wöchentlich bereits ab dem 13. Juni – mit spannenden Gästen und Gesprächen rund um die Themen, die die #RheinStories ausmachen: digitaler Journalismus, das rheinische Lebensgefühl, nachhaltiges Leben und der Mega-Trend Vanlife. Zu hören ist der Podcast bei Apple Podcasts, Spotify und in jeder anderen Podcast-App.

Mit den #RheinStories wollen Könemann und Ludwig gerade in Zeiten wie diesen zeigen, dass man für ein Urlaubsgefühl gar nicht weit wegfahren muss. Das werden sie übrigens selbst testen, indem sie im Bulli übernachten. Genauer gesagt: darauf, in einem Dachzelt. Bauernhöfe in der Region sind ihre Gastgeber für die jeweilige Woche. #RheinStories ist nicht nur ein neues Format der Rheinischen Post, es zählt auch zu den größten Multimedia-Projekten des Hauses. „Wir wollen Lokaljournalismus auf Instagram noch mehr etablieren, ihn erlebbar machen und ihm eine langfristige Perspektive für die Zukunft geben“, sagt Ludwig.