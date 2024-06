70. Geburtstag von Bischof Heiner Koch Verkündigung im Festzelt – warum nicht?

Koch, seit 2015 Erzbischof in Berlin, vermisst als rheinische Seele das gemeinsame Feiern – Karneval und Schützenfest: „Wo alle dabei sind.“ Das hat er in Köln als stärkend und verbindend erfahren, wo er deshalb zum Regimentsbischof der Prinzengarde ernannt wurde. Das war in seiner Zeit als Bundespräses der Schützenbruderschaften seine wichtigste Aufgabe: Verkündigung dort, wo die Menschen sind. Wenn nötig, auch im Festzelt. Als junger Priester in Kaarst, so erzählte er einmal, habe ihm ein älterer Herr bei einem Krankenbesuch stolz berichtet: „Ja, Herr Kaplan, ich bin in meinem Leben auch regelmäßig zur Kirche gegangen – einmal im Jahr zum Schützenfest.“