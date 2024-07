Eigenwillige Arbeitsmoral Wie Rheinländer es mit anstrengender Arbeit und dem Ausruhen halten

Betriebsamkeit gibt es auch. Sie entfaltet sich immer dann, wenn das Handeln als Lust und nicht als Last empfunden wird. Stundenlang an der Theke zu stehen, ist anstrengend, aber richtig schön. Bei Hitze in der dicken Schützenjacke durchs Dorf zu paradieren, ist schweißtreibend, kostet Kraft, führt zu Ping en de Fööt und Schwindel im Kopp. Selbst mit dem Argument der Tradition lässt sich ein solcher Einsatz kaum sinnvoll begründen. Der Befehl dazu aber wird meist freudig befolgt. Beobachter sagen: „Vorr Jeld dinge die dä dat nett.“ Und das ist das Geheimnis: Der Rheinländer lässt sich, egal bei welchem privaten oder beruflichen Tun, ob an der Werkbank oder im Büro, ob bei Parookaville oder dem Neusser Schützenfest, zu Sonder- und Spitzenleistungen bewegen, wenn er Spaß daran findet.