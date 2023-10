Streiche zur Hochzeit Weest te noch?

Dabei hat das ausgelassene Feiern zur Letsch, mit der die Leddige verabschiedet wurden, eine lange Tradition. Aus der Sitte, aber wurde Undösch. Ging ursprünglich beim Polterabend bestenfalls Porzellan zu Bruch, nahm in den 70er und 80er Jahren der Unsinn ungeahnte Dimensionen an. Ob Bauschaum oder VW-Käfer, ob Dachziegel oder Autoreifen – alles, was Arbeit macht, wurden dem Paar vor die Füße gekippt. Da konnte Schwiegervater Werner noch so wütend mit dem Besen wedeln, die Rabauken, die er vor dem Haus vertrieb, kamen von hinten wieder. Es gab nur ein Mittel zur Befriedung: Reichlich Bier.