Rheinische Lösung Da deht oss ever leed

Der Gelackmeierte dieser kleinen Geschichte lebt in Kleve, wurde erst umjubelt und dann vom wichtigsten Amt abberufen, dass es am Niederrhein gibt: Emol em Lääve Schützekönning sin. Und weil die digitale Welt jetzt schon im Brauchtum angekommen ist, war letztlich der Computer an allem schuld. Ein Systemfehler, so verkündete der zuständige Schießmeister, habe dafür gesorgt, dass der Falsche proklamiert wurde. Dabei hatte Gerome Ramakers seinen Sieg als Diözesankönig Münster sogar schriftlich bekommen mit Brief und Siegel, überreicht beim Bundesfest der Schützen auf dem Marktplatz in Mayen von Hochmeister Prinz Emanuel zu Salm-Salm persönlich. In der Nacht aber war der Traum dann vorbei, Telefonanruf, Absage – alles perdu: Ein anderer hat besser geschossen, mehr Ringe erzielt. Dazu passt die rheinische Entschuldigung: Da deht oss ever leed.