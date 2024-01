Rheinisches Brauchtum Ein Sinn für Obrigkeit

Die Größe der Gruppierung spielt bei der Verteilung der Ämter keine Rolle. In Gladbach rollierten in der kleinsten Karnevalsgesellschaft der Welt die Aufgaben von Präsident, Kassierer und Schriftführer in einer Dreierkette. Jüngst meldete sich aus dem Rhein-Kreis ein Trio. Auch hier trägt der Obersänger präsidiale Verantwortung. Wer sich darüber lustig macht, hat das gemeinschaftliche Moment übersehen. Zwar hat das hohe Präsidijum stets das erste Wort, aber nicht immer das Sagen. Darum waren den Preußen die hiesigen Volksfeste eher suspekt, weil unkontrollierbar. Und so muss mancher Präsident, ob in Verein oder Politik, auch heute erkennen: „Die dont, wat se wolle.“