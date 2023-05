Rheinische Lösung Was Rheinländer wach hält

Wer gar nichts von dem mitbekommt, was sich um ihn herum tut, wer den Eindruck vermittelt, nicht bei der Sache zu sein, muss sich im Rheinland die Anmerkung gefallen lassen: „Du kickst met de Ore, wo die angere mit schloope.“ Was meint: Deine Augen sind wohl schon auf Gute-Nacht-Stellung. Wache Aufmerksamkeit aber ist das, was hierzulande erwartet wird. Und sie wird gleichgesetzt mit geschicktem Taktieren. So sind Luuschhöhnches Menschen, die alles mitkriegen (dafür auch gerne lauschen) und jegliches erlangte Wissen für ihren Vorteil nutzen.