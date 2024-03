Rheinische Lösung Leeve Pitter, dicke Pitter

Rheinische Vornamen klingen einfach melodischer. Ob Schorsch, Drikkes oder Hännske, ob Trinke, Söff oder Bärbelche – da schwingen Herz und Heimat mit. Wie singen die Kölsche: Leeve Pitter und leev Marielche. So gehen auch in der Mär von Jan und Griet, der Geschichte um verschmähte Liebe und späte Reue, eben nicht Johannes und Margarete getrennte Wege. So kann Griet, als sie den abgewiesenen Knecht Jan später als Reitergeneral wiedersieht, rheinisch feststellen: „Hätt ech et jewoss.“