Rheinische Lösung Alles ganz schön schön

So wird „schön“ vor allem als Qualitätsurteil genutzt, das durchaus vernichtend ausfallen kann: „Dat ess enne Schönne“. Der so charakterisierte Mensch wird nicht ob seines Äußeren gelobt, sondern wegen seines Verhaltens getadelt. „Ne Schönne“ trickst sich durchs Leben – ist also mehr Schein als schön. Der rheinischen Seele kommt dieses verstärkende Adjektiv sehr zupass. Wenn meine Oma, Jahrgang 1900, die Enkel ermahnte hieß das: „Jetzt wollen wir aber schön brav sein.“ Zu Mittag wurde „schön aufgegessen“, am Abend musste sich selbst Opa „schön hinlegen“. Oma selbst machte sich schön, wenn sie die Haare zum Dutt hochsteckte. Das kölsche Liedgut macht sich die Schönrederei zunutze. Ob Kneipe (ne schöne Laade he), Mallorca (nee, nee Marie, est dat he schön) oder anno dazumal (war dat früher schön doch en Colonia) – alles geschönt. Ohne Schönschwätzer geht nichts – vor allem in der Liebe.