Helden der Kindheit Welche Fernsehserien vor Weihnachten der Seele guttun

Was die Fernsehmacher von heute, mit Soaps, Talks und Realities beschäftigt, mal in den Blick nehmen könnten, ist das rheinische Bedürfnis zu träumen. Meine Oma hätte gern im Haus am Eaton Place gelebt – als Kochmamsell in der Küche. Mir würde ein Ausflug zu den Waltons gefallen: Gute Nacht, John-Boy!