Neusser Tradition im Umbruch Frauen dürfen Schützenmitglieder werden – das ist mehr als ein Revolutiönchen

Doch klar dürfte sein, bis in Neuss eine Schützenschwester den Vogel abschießt, wird noch reichlich Wasser den Rhein herunterfließen. Auch in Köln gilt das männliche Prinzip. Sogar die Jungfrau muss dort männlich sein. Im Dorf mit K. sind die Sitten noch strenger, kriegte nicht einmal der Bürgermeister seine Frau auf die Ehrentribüne. Wer da was ändern will, mott ne lange Ärm han.