Rheinländer lieben laute Blaskapellen Mit Pauken und Trompeten

Das kann der Oberbürgermeister von Mönchengladbach ohne sichtbare Mühe. Bei einem Festabend zeigte er den perfekten Wiener Walzer. Das jugendliche Stadtoberhaupt war so schwungvoll unterwegs, dass er seine Tanzpartnerin (eine Schützenkönigin) fast schwindelig tanzte. Dazu passt, was der Niederrheiner sagt, wenn er andere zu Bewegung anregen will: Lott jonn. Der Bürgermeister im Dorf mit K. hat einen Nebenjob, der allerdings nur Freibier einbringt. Er trommelt im Tambourkorps. Sein Motto in der Freizeit: Et ess noch Freud te krieje. Lautstark geht das am besten.