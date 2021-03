Rheinische Lösung : Mehr Pragmatismus wagen!

Meinung Düsseldorf Der Rheinländer ist eigentlich dafür bekannt, das Unmögliche möglich zu machen. In der Corona-Bekämpfung könnte mehr von dieser Haltung helfen.

Die Debatte darum, was erlaubt ist und was nicht, sollte offener geführt werden. Klar dürfen Trinkgelage in einer Kneipe – wie jüngst in Wickrath aufgeflogen – nicht geduldet werden. Dennoch besteht durchaus Verständnis dafür, dass sich Wirte und Kulturtreibende Lockerungen wünschen. Wer aber über alternative Veranstaltungsformate nachdenkt, bekommt vom Amt die immer gleiche Antwort: Wissen wir nicht. Dabei gibt es im Rheinischen immer Möglichkeiten, im Unmöglichen das Machbare zu ergründen.

Jüngst hat das Pfarrer Ulrich Clancett in Jüchen bewiesen. Bei ihm gab es statt Aschekreuz auf der Stirn das Asche-Tütchen, gewissermaßen to go. In ihrem „Huusmeester Katschmarek“ haben die Bläck Fööss beschrieben, wie man pragmatisch handelt: Fehlt der Hammer, nehmen wir die Zange. Stichwort Astrazeneca. Wer (wie Jens Spahn) alles richtig machen will, macht manches erst recht falsch. Dem Westfalen sei empfohlen, rheinisch zu lernen: Mach et joot, ävver nit ze off.