Rheinische Lösung Neusser Highlander

Schon der Vergleich der Amtsketten zeigt, wer in Neuss mehr Glanz besitzt. Da liegt der Schützenkönig (gemessen an Gewicht und Umfang des Silbers) ganz klar vor dem Bürgermeister. Der Strahlkraft des Brauchtums ist selbst die Frau des Stadtoberhaupts verfallen. Ute Breuer würde, wenn es denn irgendwann für Frauen erlaubt ist, selbstbewusst auf den Vogel schießen. Das verriet sie in diesen Schützenfesttagen im Rathaus. Aus ihrem Traum (Queen von Neuss) wird aber wohl vorerst nichts werden. Dagegen steht die breite Mehrheit der 7584 männlichen Marschierer. Immerhin gab es zum 200-jährigen Bestehen des Bürgerschützenvereins erstmals (!) weibliche Ehrengäste. Und im nächsten Jahr, so wird spekuliert, wird vielleicht sogar Angela Merkel auf dem Podium stehen. Schließlich könnte ein Merkel-Vertrauter heute das werden, was für jeden Neusser die Krönung seines Schützenlebens ist: König!