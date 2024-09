Rheinische Lösung Die Marotten der Partner

Die Kernbotschaft für Zweisamkeit orientiert sich an der rheinischen Maxime: „Jeder Jeck ist anders.“ Wer das Glück zu zweit genießen will, muss den anderen ab und an auch mal gewähren lassen. Meine Oma konnte das. Sie ließ ihrem Mann die Freiheit als Schützenkönig und Brandmeister, hatte aber zu Hause das Sagen. Ihr öffentliches Wirken fand auf dem Trottoir statt. Den Gehsteig kehrte sie täglich. Er war gleichzeitig ihre Bühne, um besenschwingend mit dem halben Dorf in Kommunikation zu treten. Opa kam mit Orden und Ehrenzeichen nach Hause. Sie sammelte Informationen und beteiligte am Küchentisch die ganze Familie an den neuesten Erkenntnissen aus dem Dorf mit K. Ihre Ehe war glücklich, weil sich die Beiden so lieb hatten, dass sie die jeweiligen Eigenarten als bereichernd empfanden. Viel Geld hatte meine Oma nicht, aber ein reiches Leben und am Ende die wunderbare Erinnerung an die schöne Jahre mit ihrem Heinrich.