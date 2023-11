Berühmte Duos Rheinischer Doppelpack

Sogar die Heiligen haben im rheinischen Brauchtum immer eine Nummer zwei dabei. Was wäre Sankt Martin ohne Bettler? Was wäre der Nikolaus ohne Hans Muff? Anders als Sinterklaas in Holland kennt unser Kloas keinen swarten Piet. Damit wäre zumindest die Rassismus-Debatte gebannt. Allerdings hat die rheinische Nikolaustradition durchaus gestrenge Wegbegleiter parat. Die längst vorherrschende kinderfreundliche und herzliche Version des Nikolausbesuchs (ohne Rute und Strafpredigt) aber macht dem Hans Muff (den muffigen Hans) das Leben schwer. Im Sack, vormals zum Abtransport von Rabauken gedacht, sind nun die guten Sachen. Hans Muff, andernorts Knecht Ruprecht oder Zink Knatsch genannt, ist das, was es bei der Bahn schon lange nicht mehr gibt: Gepäckträger. So kommt das Geschenke-Duo zu manchen Kleinen, die dann staunen dürfen und singen müssen. Das geht allen leicht von den Lippen „Lustig, lustig – traleralala“. Pech nur, wenn die braven Kinder allzu schlau sind und am Hellijemannsovend feststellen: Warum hat denn der Nikolaus Opas Stiefel an?