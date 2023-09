Rheinische Lösung Halfjehang geht gar nicht - vom „Benimm“ im Rheinland

Opa ist früh gestorben, hatte, weil bei Feuerwehr und Schützen führend, eine „schöne Beerdigung“. Oma behielt ihren Blick für Etikette und ließ Horst zukommen, was Opa sonst an Aufmerksamkeit zugestanden hätte. Bevor es nach draußen ging, wurde kontrolliert: Haare gekämmt, Schuhe geputzt, Knöpfchen geschlossen. Und gekocht wurde, was der Junge mochte. Notfalls gab es noch schnell ein Ei en de Pann. Am Vorabend ihres Todes saß ich an ihrem Bett. Und sie hielt meine Hand ganz fest und sagte Heinrich zu mir. So hieß mein Opa.