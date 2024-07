Rheinische Lösung Von Rheinländern verlieren lernen

Mit Anstand verlieren. Das kann der Rheinländer. Denn selbst einer herben Niederlage gewinnen die Menschen am Rhein etwas Gutes ab. Wie sagt der Kölner: Et hätt noch emmer joot jejange. Insoweit hat wohl auch Bundestrainer Julian Nagelsmann verinnerlicht, was hierzulande alle wissen: Mer mösse zesammehalde. Sein Rat an Deutschland: Gemeinsam schaffen wir was!