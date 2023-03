Rheinische Lösung Was Rheinländer vom Arbeiten halten

Ausreden aber, warum gerade heute der falsche Zeitpunkt zum Anpacken ist, gibt es immer. Wie heißt es in Köln: „Die Ärbeed es kenne Has, die jehnt net laufe.“ Oder: „Wenn das Arbeiten leicht wäre, ding ich et selber.“ Oder: „Zu Dud gearbeitet, es och jestorve.“ Mein Vater hatte für vieles Verständnis, aber nicht für Drückeberger. Er sagte: „Die sind be Fuul und Mööd in der Reesterei.“ Die waren also in der Ruheabteilung der Firma Faul unnd Müde. Klingt nicht nett, war aber net bös gemeint. Über allem schwebt die Erkenntnis, die auch Steffen Kampeter gefallen sollte: Arbeed jibt Brut, Müßigang Nut. Zu meiner Schulzeit gab es in diesem Sinne noch et Fleeßkätche en de Scholl.