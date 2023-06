Rheinische Lösung In diesen Momenten hilft der rheinische Humor besonders

Tatsächlich ist die Bereitschaft, alles nicht ganz so ernst zu nehmen, keine Altersfrage. Daran wird sich auch der Aachener Bischof Helmut Dieser gewöhnen müssen, der in diesen Tagen die Heiligtümer präsentiert, die einst Karl der Große vom Patriarchen in Jerusalem bekommen haben soll. Dazu gehören unter anderem die Windeln Jesu und das Kleid Mariens. Nach heutigen Modevorstellungen ist insbesondere das der heiligen Maria zugeschriebene Kleidungsstück als gewöhnungsbedürftig zu bezeichnen. Was die Rheinländer – bekannt für ihre freche Mull – zu Kommentaren veranlasst: Mot dat et Fassung jewäs sinn. Da wird ganz schön respektlos vom Kleid auf dat Fassung (die Gestalt) der Trägerin geschlossen. Und wenn dann auch noch gesungen wird, muss der Bischof – mit den hiesigen Witzeleien noch nicht so vertraut – gar damit rechnen, dass bei seiner ersten Heiligtumsfahrt „Großer Gott von Lobberich“ angesagt wird. Gesungen wird dann aber korrekt „… wir loben dich.“