Rheinische Märchen Die dollsten Geschichten

Zunächst war die Rede von Luise, der Schulkameradin aus Kindertagen, die heute zwischen Marbella und Dubai lebt und nur selten in ihr Heimatdorf kommt. Jetzt erfuhr ich, dass ihre Oma mich seinerzeit als passende Partie ausgemacht hatte: Da biste versorgt. Dann kam eine (andere) Plaudertasche auf die Karrieregeschichte eines Bäckersohnes zu sprechen, den es in die USA verschlagen hatte. Mit Black Forest Sherry Cake (Schwarzwälderkirsch!) wurde er dort (man staune) zum Kuchenmillionär. Die letzte Story war die spannendste. Ein Berater für alle Lebensfälle schilderte den außergewöhnlichsten Auftrag, der an ihn herangetragen wurde. Ein Ehepaar habe sich bei ihm, einem Kirchenkundigen, gemeldet, damit er auf ihrem Bauernhof das „Tor zur Hölle“ verschließe. Dort in der Waschküche kämen, so die Schilderung, stets ungute Gefühle auf. Tatsächlich fand sich ein Pfarrer, der mit Weihwasser anrückte, um die Verunsicherten zu beruhigen. Allerdings nur für kurze Zeit. Über den weiteren Fortgang ist nichts bekannt, kann aber noch kommen, denn rheinische Geschichten enden nie. Und wenn sie nicht vergessen werden, erzählt man sie noch heute.