Köln und Düsseldorf : Jecker Wettstreit

Meinung Rosenmontagszug im Mai, Prinzenproklamation als Fernseh-Stream – der Karneval versucht Corona ein Schnippchen zu schlagen. Doch eines bleibt: die Konkurrenz zwischen Düsseldorf und Köln.

Wie heißt es so schön über den Fastelevond: Karneval ohne Striet es driet. Diesmal sind es die Düsseldorfer, die für den Zwist sorgen. Schließlich liegen zwischen Köln und Düsseldorf nicht nur Welten, sondern auch der Rhein. Weil die rechtsrheinischen Düsseldorfer den Rosenmontagszug kurzerhand auf Ende Mai verschoben haben, toben links vom Rhein die Kölner. „Da jeht ja nett“, heißt es in der Domstadt, die kirchlich auch in der Landeshauptstadt das Sagen hat, ansonsten aber unter dem frechen Tilly und seinen tollen Wagen leidet. Ausgerechnet der provokanteste Zug darf ziehen, während in Köln die Prunkwagen verstauben.