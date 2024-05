Rheinische Lösung Wo sich Herz zum Herzen find't

Was heute anders ist als in meiner Jugendzeit? In der Sektbar, dem Separee mit Dämmerlicht, gibt es keine Trauungen mehr. Das besorgte Mitte der 70er Jahre mein Vetter Jürgen, der wortreich vermählte, was sich gerade erst kennengelernt hatte. Der Segen kam mit Kribbelwasser. Manche Schnell-Ehe führte später tatsächlich zum Traualtar. Selbst Andrea Berg hat zu Beginn ihrer Karriere im Dorf mit K. gesungen und wohl auch in der Sektbar getanzt.