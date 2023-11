Sessionsauftakt am 11.11. Drenke wer ene drop!

Wenn Ströpkes im Rheinland durch die Gegend hopsen, kaum zu halten und alles andere als brav sind, werden sie schnell als Hoppeditz tituliert. Denn kaum eine andere Figur des heimischen Brauchtums steht so für ungezähmtes Spiel und ausgelassenes Feiern wie der hopsende Karnevalsclown, der am Elften im Elften aus der Kiste springt. So einen Sprengendekess (Spring in die Kiste) gibt es nahezu überall nördlich der Alt-Kölsch-Grenze. In Düsseldorf, der Stadt mit Alt und Senf, liefert sich der Hoppeditz ein Wortgefecht mit dem Oberbürgermeister. In südlichen (Rhein-)Landen (Köln!), wo helles Obergäriges gesüffelt wird, ist die Rolle des Spaßmachers unbesetzt. Hier dürfen/müssen alle zu kölschen Liedern hopsen: Wir glauben an den lieben Gott und haben auch immer Durst.