Traditionen in NRW Regeln beim Karneval - Vorsicht vor Liebeleien an Weiberfastnacht

Damit muss Karl Lauterbach leben. Der Karneval macht Witze über ihn. Dabei hat der als Klabauterbach und Coronaorakel verspottete Bundesgesundheitsminister diesmal alles richtig gemacht. Er lässt zu, was das Rheinland über drei Jahre vermisst hat: Jetzt wid op de Tromm jeklopp. Wenn der Rheinländer singt, zelebriert er sich selbst, sein Brauchtum, das Flirten, das Bier und den lieben Gott. Über allem schwebt die herrliche Erkenntnis: „Wir nehmen, was wir kriegen können.“ Wie sang so rührselig schön schon Willy Millowitsch: „De Freud, sag ich, die mir jehatt, die nimmp uns keener aff.“ Feiern also auf Teufel komm raus?! Was aber ist mit der Bützerei?