Friedlicher Protest beim Karneval : Schunkeln gegen den Krieg

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd 17 Bilder Diese Schilder und Symbole zeigen Solidarität mit der Ukraine in Köln

Meinung Düsseldorf Das Rheinland ist friedensbewegt – das hat sich auch an Karneval wieder gezeigt. Die Solidaritätsbekundung, zu der am Rosenmontag 250.000 Menschen nach Köln kamen, vereinte christlich wie karnevalistisch Gesinnte und Menschen aller Generationen. Das erinnert auch an andere Proteste.