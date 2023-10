Rheinische Lösung Was in den Kartoffelferien zählte

Die Zeit der Kartoffelferien ist vorbei, die Kartoffel aber als rheinische Leibspeise geblieben. Ich freue mich schon auf die frischen Möll, die ungeschält, aber gewaschen in die Pfanne kommen. Und Rievkoche mag wohl jeder oder Ähpelschload. Oma hatte selbst die Auswahl ihres Schwiersohnes von einem Kartoffeltest abhängig gemacht, wie Vater schmunzelt erzählte. Er wurde zum „Andienen“, sich nützlich und damit beliebt machen, verpflichtet, um Kartoffel zu setzen. Aber, akkurat, genau in Reih und Glied mussten die Pothäepel (so heißt in Mönchengladbach sogar eine Karnevalsgesellschaft) in die Erde versenkt werden. Vater meinte zwar, das sehe man später eh nicht, aber Oma wollte es preußisch-gerade.