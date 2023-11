Rheinische Lösung Die Eseleien der Rheinländer

Im Rheinland wird – ganz schön clever – jede Eselei gefeiert. Die Grautiere, alljährlich der Zählung durch die Landesseuchenkasse unterworfen, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. In Wesel, wo die Vermarktung des munteren Vierbeiners zum Marketing gehört und sich selbst die Stadtspitze über den Echo-Witz („Wie heißt der Bürgermeister von Wesel …“) lustig macht, stehen die Figuren in Lebensgröße überall rum. In Königswinter ist der Esel fast schon Wappentier, da der Hausberg Drachenfels mit Eselshilfe leichter zu erklimmen ist. Dürften früher alle Gewichtsklassen aufsteigen, sind inzwischen nur noch leichtgewichtige Kinder (bis 40 Kilo!) zugelassen. Seit 1. November allerdings haben die vierbeinigen Bergsteiger Winterpause.