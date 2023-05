Rheinische Lösung Was Rheinländer wach hält

Bei uns im Dorf mit K. wurde so das bestgehütete Geheimnis publik, das alle bewegt, die demnächst im Festzelt ihr Gläschen heben wollen: der Bierpreis. Die Zeltwirtin, die zu zapfen und zu rechnen versteht, hat ihre eigene Kundenanalyse betrieben. Sie sagt: Höherer Preis bedeutet weniger Umsatz. So spart die kluge Frau sich trotz Inflation den Aufschlag. Andernorts müssen die Konsumenten bis zu 30 Cent Aufpreis schlucken. Im Dorf mit K. aber gibt es in der 0,2-Liter-Klasse keine Veränderung: 2,10 Euro. Das rechnet sich wohl trotzdem – bei geschätzten 50.000 Glas Bier Mindestumsatz an den Festtagen. Die Wirte drum herum kommentieren die Preisentscheidung rheinisch: „Du weißt ja, wie et is.“ Heißt konkret: Da sach ich nix zu.