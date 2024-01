Reaktionen auf die Demonstrationen „Wir sind dankbar für das deutliche Zeichen“

Die Proteste gegen Rechtsextremismus gehen weiter. In Nordrhein-Westfalen gab es am Wochenende rund 40 Kundgebungen. Allein in Düsseldorf kamen nach Polizeiangaben am Samstag 100.000 Menschen zusammen, um auf der Rheinwiese zu protestieren. Das war die bislang größte Kundgebung in NRW seit Beginn der Protestwelle vor rund zwei Wochen, sie stand unter dem Motto „Nie wieder ist jetzt – für Demokratie und Rechtsstaat“. In Aachen gingen 20.000 Menschen auf die Straße.