Ratinger Handel sorgt sich um die Bahnstraße.

Ratingen Der Einzelhandel in der Innenstadt hat es nicht leicht – erst recht nicht auf der Bahnstraße. Gerd Pfankuchen verspricht sich von der Neugestaltung seines Geschäftes einen erheblichen Schub, auch für die City.

Sein Geschäft liegt an einer Stelle, an der unglaublich viele Menschen tagtäglich vorbeikommen. Doch die Verkehrssituation ist schwierig. Man will das Ganze mit Hilfe eines Mini-Kreisels im neuralgischen Bereich Bahnstraße, Hochstraße, Oberstraße, Mülheimer Straße entzerren und aufwerten. In der Politik herrscht Konsens darüber, dass etwas geschehen muss. Gerold Fahr, innenstadtpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, glaubt jedoch, dass ein anderer Mini-Kreisel, der für den Bereich Peter-Brüning-Platz, Lintorfer Straße, Werdener Straße geplant ist, vorgezogen wird. „Beide Mini-Kreisel werden kommen“, betont Fahr, „aber die Maßnahme im Bereich des Medienzentrums hat wegen der Gefahren im Straßenverkehr höchstwahrscheinlich Priorität.“