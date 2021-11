Diese Regeln gelten : Wann Schüler in NRW in Quarantäne müssen

Wann Schüler in NRW in Quarantäne müssen

Mit dem Ende der Maskenpflicht hat die Landesregierung weitere Corona-Regeln für Schulen in NRW festgelegt – auch zur Quarantäne von Schülerinnen und Schülern. Die wichtigsten Fragen im Überblick.

In Quarantäne müssen also:

Wer bereits vollständig geimpft oder genesen ist, der ist von der Quarantäneordnung ausgenommen. Er oder sie kann dann weiterhin am Unterricht in der Schule teilnehmen – auch als unmittelbarer Sitznachbar oder unmittelbare Sitznachbarin der infizierten Person. Das gilt allerdings nur, wenn keine Symptome bestehen.

Schülerinnen und Schüler, die sich in Quarantäne begeben mussten, können sich frühestens nach fünf Tagen „freitesten“ – ihre Quarantäne also frühestens am fünften Tag durch ein negatives PCR-Testergebnis oder einen qualifizierten Antigentest frühzeitig beenden. Bei einem negativen Testergebnis nehmen die Schülerinnen und Schüler sofort wieder am Unterricht teil.