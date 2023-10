„Falsche Verweise auf Einkommenssituation“ Lauterbach erzürnt Ärzte in NRW

Haus- und Fachärzte haben am Montag aus Protest gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung Praxen geschlossen. Der Virchowbund hatte zur Aktion aufgerufen, auch in Nordrhein-Westfalen folgten Ärzte dem Appell. Bei einer Demonstration in Berlin legten Mediziner ihre Kittel vor die Tür des Gesundheitsministeriums, um zu betonen, „dass immer mehr Praxen sterben werden“, wie es hieß. Die Stiftung Patientenschutz kritisierte die Proteste. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) in Nordrhein wie in Westfalen-Lippe betonte, die ambulante Versorgung sei durch Vertretungsregelungen sichergestellt gewesen. Zudem sei der Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116117 jederzeit erreichbar.