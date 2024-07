Städte-Ranking 2024 Schlechte Noten fürs Rheinland - welche Stadt lebenswert ist

Düsseldorf · Forscher haben die Lebensqualität in 71 deutschen Großstädten untersucht, NRW-Städte landen oft unten. Warum Düsseldorf in der Kategorie „Ökologie“ schlecht abschneidet und Gladbach bei „Soziales“. Wie Duisburg bei „Arbeit“ besser werden will.

19.07.2024 , 05:00 Uhr

Düsseldorf ist schön - aber der Grad der Bodenversiegelung hoch, so Prognos. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Von Antje Höning Leiterin der Wirtschaftsredaktion