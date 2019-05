Kommentar zu Ermittlungen : Polizei hat in Lügde doch noch Tritt gefasst

Meinung Düsseldorf Die Verlagerung von enormen Polizei-Kapazitäten nach Lügde führt zu Verzögerungen bei anderen Kriminalfällen. Daran gibt es Kritik. Trotzdem ist die Entscheidung des Innenministers richtig gewesen.

Der tausendfache Missbrauch von Kindern in Lügde gehört zu den schlimmsten Kriminalfällen der Landesgeschichte. Und zu den spektakulärsten: Neben den monströsen Taten beschäftigen auf mysteriöse Weise verschwundene Beweismittel, absonderliche Polizeipannen und Aktenmanipulationsversuche in mindestens einem Jugendamt die öffentliche Aufmerksamkeit.

Offenbar hat die Polizei in Lügde inzwischen auch Erfolg: Die Ermittlungen sind so gut wie abgeschlossen, der Versand der Anklageschrift steht unmittelbar bevor. Bei der unfassbaren Menge an Beweismaterial, das dafür gesichtet werden musste, und angesichts der Komplexität dieses Falles ist das ein erstaunlich früher Termin. Es sieht so aus, als habe die Polizei im Fall Lügde doch noch Tritt gefasst und kann einer geordneten Justiz nun brauchbare Akten vorlegen.