Einordnung zur Stichwahl : „Den Bürgern war Sicherheit extrem wichtig“

Interview Düsseldorf Corona-Krisenmanagement und Mobilitätsthemen sind aus der Sicht der Politikwissenschaftler Isabelle Borucki von der NRW School of Governance zentrale Themen bei der Stichwahl gewesen. Die Kommunalwahl bezeichnet sie als „ein Labor“.

Die Politologin Isabelle Borucki leitet eine Nachwuchsforschergruppe an der NRW School of Governance. Im Gespräch mit unserer Redaktion ordnet sie die Ergebnisse der Stichwahl ein.

Borucki Zumindest in den großen Universitätsstädten wie Bonn, Aachen und auch in Wuppertal, wo der Akademikeranteil hoch ist und grüne Themen extrem gut bei den Bürgern ankommen. In diesen Städten ist die Verkehrswende das beherrschende Thema. Ich bezweifele allerdings, dass die Grünen vergleichbar gut in ländlicheren Regionen abgeschnitten haben.