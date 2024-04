Häusliche Pflege Politik muss Pflegende stärker unterstützen

Tatsächlich fehlt es sowohl an den für Berufstätige so wichtigen Tagespflegeplätzen, um Angehörige tagsüber versorgt zu wissen, wie an einer nicht rückzahlbaren Lohnersatzleistung ähnlich dem Elterngeld, das eine mehrjährige Phase des Kümmerns zu überbrücken hilft. Bisher bedeutet die Pflege eines Angehörigen nicht nur persönlichen, sondern auch finanziellen Einsatz. Das muss sich dringend ändern und ein Anspruch auf Pflegegeld rechtlich verankert werden. Angesichts eines zunehmenden Arbeitnehmermangels in Deutschland sowie einer wachsenden Zahl von Pflegebedürftigen sollte es im allgemeinen Interesse sein, dass diese Diskrepanz nicht zu einem volkswirtschaftlichen Desaster führt, wenn pflegende Angehörige ihren Beruf aussetzen oder aufgeben.