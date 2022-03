Gaskrise: Hartes Ringen um abschaltbare Betriebe : Pinkwart ruft NRW zum Energie-Sparen auf

Düsseldorf Sparen soll verhindern, dass Firmen vom Gas abgeklemmt werden. Das Hauen und Stechen um die Frage, wer im Fall eines Lieferstopps unersetzlich ist, beginnt. Minister nennt Nahrungs- und Pharmahersteller wichtig. Henkel und Evonik wollen Umrüstungen von Kohle auf Gas verschieben. RWE konserviert Block in Neurath.

Im Land entfallen laut Pinkwart 40 Prozent des Gasverbrauchs auf die energieintensive Industrie wie Stahl-, Alu-, Glas- und Chemie-Hersteller. Hier sind 440.000 Mitarbeiter beschäftigt. Sollte es tatsächlich zu einem Lieferstopp kommen, würden Bund und Netzagentur entscheiden, welche Firmen abgeklemmt werden, um so genannte „geschützte Kunden“ wie private Verbraucher und Krankenhäuser weiter beliefern zu können. Alle Unternehmen hätten berechtigte Einzelinteressen, aber man müsse die Zusammenhänge in den Lieferketten berücksichtigen, sagte Pinkwart. „Das ist nicht trivial.“

Daher sollen nun auch (aus Klimaschutzgründen geplante) Kraftwerks-Umrüstungen von Kohle auf Gas möglichst verschoben werden. Pinkwart nannte hier als Beispiele die Chemiekonzerne Henkel in Düsseldorf und Evonik in Marl, an deren Standorten solche Umrüstungen eigentlich geplant sind. Doch um diese rückgängig machen zu können, müsse der Bund handeln, so der Minister. Sollte der Bund die dritte Stufe des Notfallplans Gas ausrufen, dürfte Gas ohnehin nicht mehr verstromt werden. „Gas darf dann nicht mehr für Strom genutzt werden, sondern nur noch für die Wärme“, so der Minister.