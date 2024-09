Kind geht in Warburg zur Schule Zwölfjähriger weiter im Grenzgebiet NRW-Hessen vermisst

Ein zwölfjähriger Junge, der in Warburg im NRW-Kreis Höxter zur Schule geht und im angrenzenden Hessen in einem Dorf wohnt, bleibt trotz umfangreicher Suchaktion seit zwei Tagen verschwunden. Man habe seit Mittwochmittag intensiv in der Region mit Hunden und Drohnen nach dem Kind gesucht, es gebe aber keine konkrete Spur, sagte ein Sprecher der Polizei im Kreis Höxter am Nachmittag.