Halloween steht vor der Tür Reale Spukorte in NRW und ihre Geschichten

Auch Verbrechen aus der NS-Zeit sind an gleich zwei Orten in der Bilderstrecke der Quell für lokale Spukgeschichten. Das ist wenig verwunderlich, denn wir Menschen versuchen, Unbegreifliches und Traumatisches oft durch das Erzählen von Geschichten zu verarbeiten. Besonders in der Zeit direkt nach dem Krieg, als viele Beteiligte zu dem Geschehenen lieber schwiegen, dürften sich Spukgeschichten als eine der wenigen Möglichkeiten ergeben haben, um über das eigene Mitwissen an den Taten zu sprechen.